Klara Castanho lança podcast com amiga e recebe Maísa no primeiro episódio

Conhecida pelo trabalho em novelas, séries e nas telonas, a atriz Klara Castanho estreia no ramo de podcasts ao lado da também atriz Fernanda Concon, com o programa "Sem Nome Pod". No primeiro episódio, que deve ser lançado neste Dia Internacional da Mulher, quarta-feira (8), as duas recebem a colega de profissão Maísa.

Amigas, as três conversam com sobre o tema “Crescer em Frente a Fama". Na atração, a protagonista de "De Volta aos 15" (2022) relembra a trajetória na televisão, quando cantava os sucessos de Ivete Sangalo, além de detalhar os projetos atuais.

Klara Castanho Atriz Vejo no podcast a oportunidade de ampliar um espaço de comunicação e conversa para diferentes e importantes assuntos."

“Sempre tive muita vontade de ter um projeto meu, onde eu participasse de todas as etapas, desde a pré-produção até os ajustes finais, e quando recebi a ideia da Klara, que é uma irmã para mim, vi que era a oportunidade de realizar esse sonho com alguém que eu amo e que está muito alinhada com o que penso e acredito”, acrescentou Fernanda.



O novo projeto de Klara é apresentado na semana após ela fazer a primeira aparição pública em um programa de TV, depois do vazamento de uma história pessoal. A artista estava longe dos holofotes desde o ano passado, quando, em junho, publicou nas redes sociais uma carta aberta revelando que foi vítima de violência sexual, engravidou em decorrência do crime e decidiu doar o bebê para adoção.

No programa "Alta Horas", a jovem de 22 anos detalhou como foi a experiência.

Klara Castanho Atriz Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida."

Apesar da exposição forçada, a atriz afirmou ainda, na atração, que confia na Justiça e agradeceu o carinho que recebeu.

O "Sem Nome Pod" será vinculado através do YouTube, a partir das 19h, com imagem e som, e também ficará disponível nas plataformas de streaming.

Convidados famosos, especialista e conteúdo jornalístico

Ao todo, a primeira temporada do novo podcast contará com 10 episódios. Neles, as amigas e apresentadoras trarão nomes conhecidos para debater assuntos como educação política, invasão do corpo feminino, representatividade, meio ambiente e indústria musical.

Além de Maísa, o público ainda confere programa com Duda Beat, Diva Depressão, Nila, Thalita Rebouças entre outros, que se apresentarão ao lado de especialistas para discutir "vivência, desmistificar mitos e, sobretudo, informar os espectadores", conforme a assessoria da atração.