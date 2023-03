Quem sai do BBB 23? Parcial da enquete aponta eliminação de Key Alves do reality show

Key Alves deve ser a oitava eliminada do Big Brother Brasil 2023, de acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A sister disputa o paredão ao lado de Domitila Barros e Sarah Aline.

A enquete aponta a jogadora de vôlei como a mais votada pelo público, tendo sido escolhida por 45,8% dos leitores. Em seguida, Sarah Aline teve 42% dos votos e, Domitila, 12,2%.

Até o momento, a enquete registrou 31.474 votos. A pesquisa não interfere no resultado oficial do reality.

Legenda: O resultado da enquete não interfere no resultado oficial do reality Foto: Reprodução

Formação do paredão

O Paredão começou a ser formado na última quarta-feira (1º), com o Big Fone. Guimê atendeu e indicou Key Alves e Cezar Black para a berlinda.

Na noite de sábado (4), o telefone tocou novamente e foi atendido por Black, que pôde se salvar. O enfermeiro teve o poder de indicar alguém para a berlinda nesta noite e escolheu Guimê.

Sarah Aline foi indicada pelo líder Fred. Já Marvvila e Domitila foram as escolhidas pela casa. Guimê e Marvvila acabaram se salvando na Prova Bate-Volta.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (7).