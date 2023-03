Luísa Sonza é nova atração confirmada no The Town

A cantora Luísa Sonza é mais uma atração do Festival The Town no próximo dia 3 de setembro. Ela vai ser um dos nomes do palco The One.

O anúncio foi feito pelo evento nesta quinta-feira (9). O rapper Orochi e a cantora Maria Rita também foram anunciados para o mesmo palco, nos dias 2 e 7 de setembro, respectivamente.

Ainda nesta quinta, o The Town anunciou parceria com o fotógrafo Gabriel Wickbold. Ele criou a série "Ilumina", que reúne quadros a serem expostos no festival.

Artistas como Ney Matogrosso, Criolo, Jão, Luísa Sonza, além de Roberto Medina, o criador do festival, foram retratados pelos artistas.