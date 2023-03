Lexa se irrita após comentários sobre interação de MC Guimê e Bruna Griphao no BBB 23; veja vídeo

A cantora Lexa usou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para se pronunciar após os rumores de uma insinuação entre o marido dela, MC Guimê, e a atriz Bruna Griphao no BBB 23. Após a cena viralizar no Twitter, a artista deixou um emoji triste, mas resolveu esclarecer em seguida. "Só não gosto de ofensas", explicou.

Ao longo da manhã desta quinta, espectadores do BBB 23 apontaram que Larissa, outra sister do programa, estaria preocupada com uma interação entre Bruna e Guimê. Durante a festa do Líder, os dois teriam feito várias brincadeiras um com o outro enquanto estavam bêbados.

Lexa, então, logo após deixar um emoji com carinha triste, afirmou o motivo pelo qual fez o tuíte misterioso. "Gente, eu só não gosto de ofensas… só isso! Isso me chateia, a galera perde muito a mão na internet", escreveu a cantora.

"Bruna, ó Guimê, ó olhinho", disse Larissa. Marvvila também estava presente no quarto e entendeu que não deveria deixar Bruna fazer "besteira". Entretanto, Larissa não deixou claro do que se tratava o comentário.

"Ela está cuidando, sim, da Bruna... E pode ser que eu tenho maldade, mesmo, mas senti várias vezes um afeto maior entre os dois!!! E até o Sapato já disse que Bruna é muito atraente, o Guimê tá morto?! Confinado a mais de 50 dias, já está gritando", disse uma usuária do Twitter.

Segundo outros internautas, a intenção de Larissa era outra: a de alertar para que o cantor cuidasse dela. "Larissa pediu pro Guimê cuidar da Bruna, pois estava bêbada, mas vocês não se importam, só querem prosperar ódio", disse outro.