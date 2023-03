Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como é dinâmica de quinta (9)

A nona Prova do Líder no BBB 23 começou a ser disputada na noite desta quinta-feira (9). A prova é de resistência e não tem hora prevista para terminar.

O vencedor da liderança garante não apenas uma temporada no VIP e imunidade, como a chance de indicar um alvo no jogo para o Paredão de domingo (12).

Nesta semana, apenas 10 brothers integram a dinâmica, e devem jogar em duplas. Fred e Domitila não participam da prova, pois ambos estiveram na dinâmica do quarto branco, realizada entre quarta-feira (8) e hoje.

Como último poder da liderança passada, Fred teve direito a um veto, escolhendo Cezar.

Entenda a dinâmica de resistência

A prova acontece no centro de distribuição do mercado livre. Um jogador deve encontrar a caixa correta e passar pela grade ao parceiro de prova. O segundo jogador precisa pegar a caixa, colocar da maneira correta no carro e apertar o botão.

Perde a prova quem pegar o produto errado ou não apertar o botão a tempo. Os participantes tiveram que se organizar em dupla. Assim, jogaram:

Amanda e Cara de Sapato

Larissa e Bruna

Guimê e Alface

Marvvila e Gabriel

Sarah e Aline

Consequências da Prova do Líder

A prova terá consequência para as quatro primeiras duplas eliminadas: