Ana Maria Braga mostra a Key Alves o vídeo de Gustavo dizendo que não faria casal de novo em reality

Eliminada da semana do BBB 23, Key Alves foi a entrevistada de Ana Maria Braga, no Café com Eliminado desta quarta-feira (8). Dentre as perguntas, a apresentadora quis saber sobre o relacionamento com o cowboy no reality.

"Nunca tinha vivido algo assim e sabia que um dia ia acontecer, mas não sabia que ia conhecer essa pessoa especial seria no BBB 23. Vamos continuar aqui e estou ansioso para vê-lo. Eu tinha medo dele não conseguir mostrar o jogo dele e eu o meu, fomos uma pessoa só. Mas foi a melhor atitude que a gente tomou, não me arrependo de nada. De termos ficado, formado um casal. Depois voltei atrás, me iludi e falei é isso, estou apaixonada e acabou", disse a jogadora.

"Ele me ajudou muito a encarar os problemas, o jogo que a gente fez junto foi melhor, seria muito pior e muito mais difícil sozinho. Eu estou apaixonada e posso falar isso para o Brasil inteiro. Não peguei meu celular, não tenho o número dele ainda. Hoje é o dia. Vou falar com ele com calma, foi tudo muito intenso."