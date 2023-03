Fred reencontra filho após o BBB 23: 'meu maior prêmio'

O influenciador digital Fred reencontrou o filho Cris, nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. Fred foi o décimo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 23 e desistiu de participar da dinâmica da Casa do Reencontro por estar com saudade da família.

Na legenda da foto do reencontro, o ex-jogador de futsal escreveu: "Agora sim, com o meu maior prêmio!". A imagem mostra pai e filho sorrindo, deitados lado a lado. Bianca Andrade, mãe do Gudugo, como o menino é conhecido por fãs de Boca Rosa e Fred, comentou a publicação: "cara de um focinho de outro". Bianca e Fred terminaram o relacionamento em 22 de abril de 2022.

O apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt, comentou o post com dois corações. Já o ator e ex-apresentador do quadro CAT BBB, Rafael Portugal, escreveu: "que maravilha".

REPERCUSSÃO NAS REDES

Após o reencontro entre pai e filho, fãs de Fred se emocionaram nas redes sociais. Uma internauta escreveu que "ganhou" a noite vendo a felicidade dos dois. "Que 'sorrisão' do papai babando o filhote".

Outra usuária refletiu sobre momentos da vida. "Muitas coisas têm preço, e outras tem 'Valor'. Parabéns por valorizar esse seu bem mais precioso, felicidades sempre". Uma seguidora também o parabenizou pela decisão: "Parabéns, Fred, você foi gigante ontem. A atitude que você teve é pra poucos. Dinheiro nenhum paga esse momento. Aproveite muito com seu filho", escreveu.