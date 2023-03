João Gomes e Wesley Safadão fazem show no BBB 23 nesta sexta-feira (24)

A festa da próxima sexta-feira (24) no BBB 23 terá como atrações João Gomes e Wesley Safadão. Os artistas do piseiro e do forró farão a farra dos brothers, já com a presença dos dois ex-BBBs que vão retornar ao jogo pela repescagem.

"Eu e João batemos um papo de repertório e duvido alguém não cantar e dançar com a gente. Vai ter muito sucesso", afirma Safadão.

João Gomes comentou sobre o repertório e a honra de dividir o palco com Safadão: "Wesley Safadão é um cara que sempre ensina muito por ter tanta experiência, mais anos de estrada. É alguém que tem que ser muito respeitado e que eu respeito muito".

Na festa, os brothers e sisters poderão relembrar suas infâncias. Será montado um set com fotos deles quando bebês.

O evento ainda terá uma banheira com bolinhas, bolas de sabão e espaços para vídeos com câmera de giro 180 graus, além de almofadas de massagem.