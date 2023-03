Quem são as filhas de Tina no BBB 23? Modelo já citou crianças no reality

A angolana Tina Calamba, que está confinada na Casa do Reencontro do BBB 23 disputando uma das vagas de repescagem, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após uma briga acalorada com Key Alves nesta quarta-feira (22). Na discussão, a jornalista citou que é mãe de duas meninas, o que levantou a curiosidade dos internautas sobre elas.

"Garota é o c****, eu sou mãe de duas filhas! Você me conhece? Sabe quantos anos eu tenho? Não sou da sua laia! Meu nome é TINA, quatro letras. Não sabe? Aprende agora", disse Tina na ocasião.

Calamba se mudou da Angola para o Brasil para estudar. Ela já foi casada com um brasileiro e as duas filhas são fruto do antigo relacionamento: Raquel, de 6 anos, e Alana, de 4.

Por privacidade, Tina não tem fotos das filhas nas redes sociais, mas já falou anteriormente das herdeiras no reality. "Ser mãe foi transformador, comecei a enxergar a vida com outros olhos", contou.

Tina trabalhou como modelo e foi miss Benguela em 2012. Formada em Comunicação Social, ela atua como analista de Marketing.