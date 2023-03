Imagens da casa da repescagem vazam para Bruna e Amanda no BBB 23; veja vídeo

Imagens da Casa do Reencontro vazaram no Quarto do Líder, durante a noite desta quarta-feira (22), no BBB 23. Bruna e Amanda, que estavam no local, usaram o card de acesso ao "Espia BBB", viram as imagens e logo foram contar aos outros participantes.

"Isso está parecendo um outro lugar. Você está entendendo o que está aparecendo?", pergunta Bruna para Amanda, ao ver a câmera exclusiva. "Parece que eles estão em outro lugar", diz Amanda. Na tela do Espia BBB, apareceu Gabriel, Tina, Larissa e Fred Nicácio.

As duas integrantes do VIP logo desceram para contar aos outros confinados. Ao encontrar Black e Aline na cozinha, Bruna detalhou: "sem querer eu coloquei espiar BBB. Começou a sua voz com a Aline falando e um vídeo da Lari, do Fredão, do Fop, da Tina e do Cris no fundo, como se eles estivessem em outro lugar. Se eles voltarem agora têm muita vantagem".

Confuso, Black perguntou: "como assim, mulher?". Amanda explicou que era um outro cômodo e que não era nenhuma cena da casa do BBB. "Era diferente, eles estão em outro lugar", reforçou.

Posteriormente, Sarah e Marvvila estavam no banheiro quando Amanda chegou para explicar: "a gente pegou, estava lá. Começou a aparecer a voz do Black e da Mami e apareceu...". Logo depois, as câmeras foram cortadas.

Boninho libera imagem na sala

Após as imagens vazarem, Boninho liberou a câmera da Casa do Reencontro na sala do BBB. Sarah Aline começou a chorar com a notícia, enquanto Black seguiu questionando se haverá mesmo a repescagem.

Os brothers ficaram muito agitados. "Está todo mundo ali mesmo", gritaram. "Desde o começo, quem sai, vai para a casa paralela", especulou Domitila. Já Gabriel negou: "eles não estão confinados lá 60 dias. É uma repescagem".

Legenda: Boninho liberou as imagens na sala Foto: Reprodução/Globoplay

Como vai funcionar a repescagem?

Os eliminados do BBB 23 estão confinados na Casa do Reencontro, com um único cômodo. Na quinta, Tadeu Schmidt irá revelar quais brothers foram escolhidos para retornar ao jogo. A dupla escolhida deve voltar à casa no mesmo dia.

Os brothers que seguem no jogo não sabem da dinâmica de repescagem.

Quem voltar ao game não participa da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo da semana. Eles também não terão imunidade e poderão ser indicados ao Paredão.