Tina, do BBB 23, revela ter ficado com Richarlison no Carnaval

Em conversa com Larissa, Fred Nicácio e Paula, nesta terça-feira (22), na Casa do Reencontro, Tina disse que recebeu mensagens de alguns famosos após sair do BBB 23. Com um deles, ela, inclusive, revelou que trocou beijos no Carnaval.

A sister contou aos companheiros de reality que ficou com o jogador de futebol Richarlison.

“No Carnaval. A Boo tava lá, a Tata... Aí eu fui depois no Poddelas, e falei: 'foi no momento que você passou que eu estava lá, grudada com ele’”, contou Tina.

Richarlison nega

Nas redes sociais, internautas questionaram a afirmação de Tina, já que o atleta teve partidas pelo Tottenham na semana do feriado no Brasil, nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Legenda: Richarlison afirma que era o sósia Foto: Reprodução

Em uma publicação do Instagram noticiando a fala de Tina, Richalison deixou um comentário e disse que a sister ficou, na verdade, com seu sósia. “Era o sósia”, disse ele, marcando, inclusive, o rapaz.