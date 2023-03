Sósia de Richarlison confirma que ficou com Tina do BBB 23, no Carnaval

Após Richarlison e o sósia oficial terem negado que ficaram com participante Tina do Big Brother Brasil 23, Felipe Lima, outro sósia do jogador de futebol confirmou que ficou com a modelo.

"Foi mal, no carnaval estava ‘loucão’. Se eu soubesse que ia estar 'geral' tava gravando, eu nem ia aceitar. Quem ficou com ela fui eu", disse Lima nas redes sociais.

Aos risos, o terceiro sósia pediu desculpas rindo ao jogador da seleção. Após a publicação, o pombo oficial passou a seguir Lima no Instagram que publicou outro vídeo emocionado com a repercussão.

ENTENDA A POLÊMICA

Em conversa com Larissa, Fred Nicácio e Paula, nesta terça-feira (22), na Casa do Reencontro, Tina disse que recebeu mensagens de alguns famosos após sair do BBB 23. Com um deles, ela, inclusive, revelou que trocou beijos no Carnaval. A sister contou aos companheiros de reality que ficou com o jogador de futebol Richarlison.

Nas redes sociais, internautas questionaram a afirmação de Tina, já que o atleta teve partidas pelo Tottenham na semana do feriado no Brasil, nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Em uma publicação do Instagram noticiando a fala de Tina, Richalison deixou um comentário e disse que a sister ficou, na verdade, com seu sósia. “Era o sósia”, disse ele, marcando, inclusive, o rapaz.

O estudante Mateus Marcelino, conhecido por ser parecido com o atleta do Tottenham, explicou que não conhece e nem beijou a modelo. Contudo, Marcelino também foi seguido pelo pombo da seleção brasileira.