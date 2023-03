Gravado com Xuxa em Fortaleza, trailer de Caravana das Drags é divulgado

O reality show Caravana das Drags, apresentado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, estreia dia 14 de abril na Prime Video, e teve o trailer divulgado nesta quinta-feira (23). O programa gravou cenas, inclusive, em Fortaleza. Os desafios ocorreram em oito estados.

Serão 10 drag queens brasileiras competindo pelo prêmio de R$ 150 mil. A bordo de um ônibus, as participantes enfrentaram uma série de desafios de atuação, humor e dança, entre outros.

O reality contará com a presença de convidados como Juliette, Gretchen, Lázaro Ramos, Rita Von Hunty, Matheus Carrilho e outros artistas.

Confira o trailer:

Os desafios ocorreram em Rio de Janeiro (RJ). Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA).

Legenda: Participantes de diversos estados e culturas competiram Foto: Divulgação

Confira as participantes:

Chandelly Kidman;

DesiRée Beck;

Enme Paixão;

Frimes;

Gaia do Brasil;

Hellena Borgys;

Morgante;

Ravena Creole;

Robytt Moon;

Slovakia.

Gravação em Fortaleza

O episódio de Fortaleza foi gravado em maio de 2022. Uma estrutura parecida com uma tenda circense foi montada na Praça Verde do Dragão do Mar.

À época, o Diário do Nordeste procurou o equipamento cultural para saber do evento, mas a assessoria de comunicação não divulgou detalhes, informando apenas que a praça estava "locada para um evento privado".