Xuxa vai apresentar reality show de drag queens, com passagem por Fortaleza

Artistas de todo o Brasil competem pelo título de “Drag Suprema” enquanto viajam por várias cidades em um ônibus extravagantemente decorado. Essa é a tônica de “Caravana das Drags”, novo reality show brasileiro Original Amazon.

Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi – uma das drags mais reconhecidas no País – assumem a apresentação da versão nacional de “RuPaul’s Drag Race”. As gravações iniciaram no último dia 15 de abril. Fortaleza também está na rota do programa. A previsão é que a trupe desembarque na Capital no fim deste mês.

Legenda: Cada local demandará criatividade e adaptação das competidoras; elas enfrentarão desafios inspirados em tradições culturais brasileiras Foto: Divulgação

O ônibus saiu de São Paulo há algumas semanas rumo ao Rio de Janeiro (RJ). Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA) serão as próximas no itinerário da competição.

Cada local demandará criatividade e adaptação das competidoras. Elas enfrentarão vários desafios inspirados em distintas tradições culturais brasileiras. As performances serão avaliadas por um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e por convidados especiais. Estes representarão as diferentes culturas regionais.

A cada episódio – ao todo, serão nove – uma drag será eliminada, até que restem as finalistas. O formato da atração foi criado e desenvolvido exclusivamente para o Prime Video e estará disponível no serviço em mais de 240 países e territórios em todo o mundo. Ainda não há data confirmada para o lançamento.

Parceria

Em êxtase por comandar a atração, Xuxa compartilhou um teaser nas redes sociais ao lado de Ikaro Kadoshi. Ela escreveu que vai se divertir bastante.

“Para muitos que torceram o nariz: aviso que vou me divertir muito. Beijos a toda comunidade LGBTQIA+ e para quem os respeitam. E beijinho, beijinho, tchau tchau aos preconceituosos”, publicou.

Ikaro, por sua vez, complementou a fala da apresentadora. O clima entre as duas tem sido de parceria e alegria. “Fofoca pela metade? Aqui não meu amor! Te prepara que a Xuxa Meneghel e eu vamos comandar a Caravana Das Drags que vai chegar com tudo. Que honra fazer parte da família Amazon! Feliz demais. Um beijo para o Brasil, para as drag queens e para você!”, escreveu.