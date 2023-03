Pai de Bruna Griphao aprova Gabriel Santana: ‘gosto de você’

Após Gabriel Santana levar um segundo fora de Bruna Griphao, na festa de quarta-feira (22) do BBB 23, o pai da atriz postou uma mensagem de carinho para o ator.

“Gosto de você”, escreveu Kakau Barra, marcando Gabriel Santana no Instagram.

Ao Gshow, Kakau falou sobre o possível envolvimento dos dois no reality show. “Eu acho o Gabriel uma pessoa incrível, mas faz muito tempo que entendi que o coração dela é dela! O que posso te falar é que eu apoio minha russa em qualquer lugar”.

Apesar da proximidade de Gabriel e Bruna na festa de ontem, a atriz diz que o “ama como amigo”. Dentro do reality show, Bruna Griphao se envolveu com Gabriel Fop, que acabou eliminado no início do jogo.