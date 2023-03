Fred Nicácio conta que Glória Maria morreu e brothers ficam em choque; veja vídeo

Na volta para a casa do Big Brother Brasil (BBB) 23, Fred Nicácio levou fatos do "mundo exterior" para os brothers e, em um dos momentos, contou sobre a morte da jornalista e apresentadora Glória Maria, em 2 de fevereiro deste ano. O momento aconteceu no Quarto Fundo do Mar para Ricardo "Alface", Sarah Aline, Marvvila, Gabriel Santana, Cezar Black e Domitila Barros.

"Amiga, segura na minha mão. É triste!”, disse Fred Nicácio. E Domitila respondeu, preocupada: “Seguro. Ai, pelo amor de Deus! Me conta!”.

“Glória Maria morreu”, disparou "Fredão". A recifense e Miss Alemanha ficou nervosa e questionou: “E as herdeiras? Herdeiras de Glória, te amo! Estamos juntas! Vamos continuar esse legado”.

HERDEIRAS DE GLÓRIA MARIA

A jornalista e apresentadora Glória Maria, que morreu no Rio de Janeiro, deixou duas filhas adolescentes. Maria e Laura, de 15 e 14 anos, respectivamente, foram adotadas por ela em 2009, durante uma viagem à Bahia.

Legenda: Apresentadora só descobriu que as duas meninas eram irmãs após se encantar por elas Foto: reprodução/redes sociais

Na época, a profissional realizava um trabalho voluntário em um orfanato de Salvador, capital baiana, e conheceu a mais velha, por quem se encantou primeiro. Em seguida, se aproximou e se apaixonou pela caçula, sem saber que as duas eram irmãs biológicas. Então, decidiu adotar a dupla. As informações são do jornal O Globo.

Ao todo, o processo de adoção das filhas durou 11 meses. Nesse período, Glória Maria chegou a morar no Estado para estar mais próxima das filhas, enquanto o caso tramitava na Justiça.

Legenda: Maria e Laura são irmãs biológicas Foto: reprodução/redes sociais

Em entrevista ao Globo, em 2018, ela mencionou que já havia planejado o que aconteceria com as duas quando ela morresse.

GLÓRIA MARIA Jornalista e apresentadora Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo. Tem gente que opta pelo vitimismo. Odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento

MORTE DE GLÓRIA MARIA

Glória Maria morreu vítima de metástase cerebral, em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. A jornalista havia sido internada no início deste ano para dar sequência a um tratamento, mas o problema de saúde não foi informado publicamente. Em 2019, Glória retirou um tumor no cérebro e, em 2022, colocou um dreno no pulmão por conta de uma sequela da Covid-19.

No BBB 23, os brothers também relembraram o legado dela. "Era uma repórter negra, a primeira. Ela fazia o Fantástico”, citou Domitila. Já Alface relembrou uma das entrevistas clássicas da apresentadora: “Ela entrevistou o Michael Jackson, mano”, disse, espantado.

Referência no jornalismo brasileiro, Glória foi primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional e ainda inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira.