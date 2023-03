Selena Gomez volta a seguir Hailey Bieber e pede fim das ameaças à modelo; entenda a briga

A cantora Selena Gomez usou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para defender Hailey Bieber das ameaças que a modelo tem recebido. Nas últimas semanas, a esposa de Justin Bieber, ex-namorado de Selena, foi criticada por mandar várias "indiretas" para a artista. "Eu realmente quero que tudo isso pare", escreveu Selena no Instagram.

A publicação nos Stories citou os ataques recentes à modelo, que chegou a ter o nome gritado de forma negativa durante um show de Bieber. Anteriormente, Selena já havia se posicionado contra mensagens sobre o assunto nas redes, mas resolveu ser mais explícita.

"Hailey Bieber me procurou e me contou que tem recebido ameaças de morte e uma negatividade odiosa. Isso não é algo que eu defendo. Ninguém precisa passar por ódio ou bullying. Eu sempre advoguei por gentileza e realmente quero que tudo isso pare", delimitou ela.

Logo depois, conforme fãs da cantora, ela passou a seguir Hailey Bieber nas redes sociais. Hailey, em contrapartida, não se posicionou publicamente sobre a postagem de Selena até então.

Entenda a confusão entre Selena Gomez e Hailey Bieber

A ligação entre as recentes notícias envolvendo Selena e Hailey não é nova e começou entre as idas e vindas no antigo relacionamento de Gomez com Justin Bieber. Apesar disso, as duas já afirmaram em público que mantêm uma relação cordial e respeitosa.

Após uma foto publicada por Kylie Jenner essa teoria acabou caindo por terra. A suposta rixa teria sido relembrada por um possível deboche de Kylie e Hailey relacionado à marca de maquiagem de Selena, a Rare Beauty. A briga teria começado quando Selena ultrapassou Kylie como a pessoa mais seguida do Instagram.

Legenda: Kylie Jenner começou como o pivô da confusão entre Selena e Hailey Foto: reprodução/Instagram

Nesse meio tempo, Kylie e Hailey seguem perdendo seguidores, enquanto a esposa de Bieber tem sido, frequentemente, "cancelada" nas redes sociais. Alguns internautas, inclusive, usam as publicações de Hailey para criticá-la abertamente.

"Isso é um exagero. Nunca mandei nenhuma indireta com relação a Selena, nunca, e eu não vi as postagens de sobrancelha dela", disse Kylie sobre a repercussão do caso.

Em 2022, após um clique de Selena e Hailey juntas, a esposa de Bieber usou as redes para tentar acabar com os rumores de uma rixa entre as duas. "Estou cuidando da minha vida. Não faço nada, não digo nada. Me deixem em paz, por favor. Já passou bastante tempo. Eu imploro a vocês, verdadeiramente. Sejam infelizes em outro lugar", disse em vídeo.