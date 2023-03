Irmã gêmea de Key Alves faz post em apoio a jogadora: ‘cuidar de você’

Key Alves ficou em terceiro lugar na dinâmica da repescagem, e acabou não voltando para o BBB 23, na noite de quinta-feira (23). No Instagram, a irmã gêmea da jogadora, Keyt Alves, fez um post para apoiar a atleta.

“Vou cuidar de você até depois do fim, porque é isso que os irmãos devem fazer. A sua coragem é admirável. Eu te amo, irmã”, escreveu.

“Obrigada por tudo, chaveirinhos. Vocês vão ser para sempre da família Ramalho. Agora é hora de cuidar da Key, e de vocês também, que sempre defenderam a Key. Enfim, a terapia vai acontecer”, concluiu.

Key Alves foi a oitava eliminada do BBB 23, e dias depois embarcou para o intercâmbio no “La Casa de Los Famosos”. Ao retornar para o Brasil, já foi confinada na Casa do Reencontro, para disputar duas vagas para voltar ao reality show brasileiro. Fred Nicácio e Larissa, no entanto, foram os escolhidos pelo público na dinâmica.