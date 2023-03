Retorno de Fred Nicácio e Larissa ao BBB 23 movimenta madrugada na casa; veja o que aconteceu

O retorno de Larissa e Fred Nicácio à casa do BBB 23, após escolha do público na Casa do Reencontro, deu o que falar nas redes sociais, mas mais ainda entre os já confinados no programa. Os dois brothers resolveram revelar detalhes de cada um dos participantes, contanto até mesmo parte da reação do público a embates no reality show.

Um dos temas citados por Fred Nicácio fora da casa voltou a ser discutido entre os brothers. O médico já havia confrontado Key Alves e Gustavo no início da repescagem, mas abriu o jogo diante dos outros colegas do BBB 23.

"Lembra que eu te falei no dia que eu fui embora: 'Você confia na Key? Você confia no Cowboy? Eu não confio'", disse Fred direcionado à Domitila. "Racistas, cometeram racismo religioso comigo aqui dentro. Cris, Key e Cowboy", expôs ele.

Na conversa, Fred citou o alerta de Tadeu Schmidt sobre a prática dentro do programa, quando o apresentador alertou para o preconceito e para a atitude errada que se constitui na intolerância religiosa.

"Racismo religioso. Sabe aquela história lá do Tadeu? Aquilo já tinha acontecido, naquela semana aconteceu. Aquilo estava um rebuliço lá fora que vocês não têm noção. Pessoas falsas, mentirosas. A Key, ela inventa mentiras e acredita nas próprias mentiras", continuou Nicácio enquanto Larissa confirmou todas as afirmações.

Comentários machistas

Se Fred fez questão de falar dos comentários problemáticos de Key e Gustavo, já eliminados, Larissa focou nos adversários que ainda estão na disputa, colocando-os contra a parede em relação aos comentários machistas proferidos em diferentes ocasiões.

"Fora homens da casa vendo vídeos no Quarto do Líder falando dos nossos corpos, falando de nós mulheres, vendo a gente se trocar. Brasil todo viu, falando: 'Também, mas Larissa tem cirurgia'. Ridículo'", disse a professora de Educação Física, já emendando outro assunto.

Questionada pelos brothers sobre quem teria feito isso, Larissa não hesitou. "Cezar, Cowboy e Cristian. Vídeo feio. Todo mundo viu. O Cristian já me pediu desculpas. Pessoas falando coisas fora do jogo", disse, deixando Cezar em silêncio e com uma expressão mais séria.

Além disso, Larissa criticou Domitila por atitudes semelhantes durante a disputa, exemplificando com o discurso da Miss Alemanha sobre os homens que Larissa "pegaria" quando fosse eliminada do programa antes de Fred Desimpedidos.

Novas alianças e meta de 'pódio todo preto'

O retorno, inclusive, mostrou potencial para novas ligações dentro da casa do BBB 23. Ainda pontuando o racismo de vários participantes, Freed Nicácio voltou a propor uma união entre os pretos da casa para um pódio diferente.

"É muito importante a gente entender uma coisa, eu proponho e eu quero um pódio todo preto. Primeiro, segundo e terceiro lugar, isso é reparação histórica. Não importa quem, importa que sejam nossos", discursou ele.

Segundo ele, várias atitudes dos demais confinados são vistas de determinada forma, mas seriam lidas diferente se viessem de pessoas pretas.

"Quando pessoas brancas têm o dobro do nosso comportamento, são decididos, são super legais, são positivos. Imagina a Sarah tendo metade do linguajar que a Bruna tem, como ela seria lida. A preta violenta, a preta agressiva, a barraqueira. Isso é racismo", analisou.