Cara de Sapato ganha estrela de presente de fãs: ‘nem sabia que existia’

Eliminado do BBB 23 após o caso de importunação sexual contra Dania Mendez, Cara de Sapato tem recebido o carinho dos fãs nas redes sociais. Nesta quinta-feira (23), ele mostrou que os admiradores o presentearam com uma estrela, que foi batizada de “DocShoe”, nome do shipp dado a ele e Amanda.

“Estou aqui recebendo vários presentes e muito carinho de todos. Mas tem uma coisa especial que eu estou impressionado, porque eu nem sabia que existia a possibilidade. Simplesmente compraram uma estrela, no céu, com as coordenadas e tudo, e batizaram com o nome de DocShow”, disse ele em vídeo publicado no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

“Vocês são demais, muito incríveis”, acrescentou.

Na quarta-feira (22), data que Amanda fez aniversário, Sapato fez um longo texto em homenagem à amiga que conheceu no BBB 23.

“Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus. Com perdão do clichê? O aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu. Obrigado por ser tudo que você é”, escreveu ele na legenda de um vídeo que mostra vários momentos dos dois no reality show.