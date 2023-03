Andressa Urach mostra como ficou a perna depois de problema com hidrogel

Andressa Urach voltou a falar sobre o momento em que ficou entre a vida e a morte, em 2014, quando foi internada após sofrer uma infecção generalizada por conta do uso incorreto do hidrogel na perna. Em conversa com Leo Dias, do Metrópoles, a ex-participantes de "A Fazenda" mostrou o "depois" da perna, e contou como se sentiu diante de toda a situação.

“Foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Ali eu dei valor a vida”, disse Andressa. “Eu destruí meu corpo com drogas, vivia uma vida muito doida, não dava valor para as pessoas à minha volta, me tornei uma pessoa muito arrogante, que achava que era superior às outras. Estar em cima de uma cama dependendo de outras pessoas é algo muito difícil”, completou ela.

“Passei por uma experiência sobrenatural, eu sei que é real, sei que existe um depois. Ali foi um divisor de águas”, acrescentou.

"A dor passa, e a beleza fica"

Em março, Andressa Urach mostrou, no Instagram, marcas roxas nos braços e no pescoço, resultado de uma lipoaspiração que fez em fevereiro.

“Olha só como eu estou roxinha da lipo. Pensa em uma dor. Lipo dói. É a dor da beleza. A dor passa, e a beleza fica”, disse ela nos Stories.

Essa foi a primeira cirurgia plástica que Andressa fez, oito anos depois de passar por complicações após aplicar o hidrogel nas coxas e no bumbum. A ex-"A Fazenda" ficou em estado grave e passou por mais de 20 cirurgias para a retirada da substância no corpo.