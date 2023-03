Andressa Urach diz que se prostituiu após deixar igreja e ex era cliente: 'conheceu me pagando'

Andressa Urach revelou que voltou a se prostituir após deixar a igreja, e que conheceu o ex-marido, Thiago Lopes, quando ele pagou para ficar com ela. Durante uma participação no programa "Superpop" na RedeTV!, a modelo contou, à apresentadora Luciana Gimenez, que estava em uma boate quando uma pessoa em comum apresentou o antigo companheiro, que a contratou.

“Estava muito magoada. Uma amiga nos apresentou e ele pagou para ficar comigo”, relembrou. Em seguida, ela rebateu as críticas dele sobre a profissão.

Andressa Urach Modelo Quem é ele para falar alguma coisa, se ele me conheceu me pagando? Por que ele está falando mal de uma garota de programa sendo que a garota de programa pode ser mãe, pode criar o seu filho?"

Na atração, Andressa esclareceu que atualmente não está atuando no ramo. "Hoje não estou fazendo e se for voltar, vou postar. Quando estava grávida e ele [Thiago Lopes] me deixou, postei que iria voltar. Se voltar, eu mesma vou postar. Agora estou só no Only Fans”, completou.

Internação e 'surto psicótico'

Ainda na entrevista, ela relembrou o episódio em que foi internada compulsoriamente na ala psiquiátrica de um hospital. Na ocasião, o ex-parceiro, que então era marido dela, divulgou que a modelo teria tido um "delírio psicótico místico". À apresentadora, ela revelou que acredita que o antigo companheiro tenha planejado o caso.

"Ele me gravou tendo surto, falando... Eu assistindo dá até pra acreditar que ele colocou alguma coisa pra mim [SIC] beber porque era muita besteira que eu falava.. Não me recordo, mas ele tem essas gravações. Eu acho que ele fez tudo de caso pensado. Por que ele foi raciocinar de gravar? É porque tem a intenção.. Se ele estava preocupado deveria achar uma solução, não gravar a pessoa", relatou.

Andressa Urach Modelo Ele fez tudo isso pra ter a guarda do Leon. Dá pra ver no processo que meio que foi tudo armado. Estávamos morando juntos, mesmo nos separando, mas ele surtou e agiu pra ficar com a guarda dele."

Juntos, os dois são pais de um bebê. Em seguida, ela negou que tenha tentado matar o herdeiro.

"Em nenhum momento peguei uma faca e tentei matar alguém. O que ele falou foi mentira. É tudo espiritual, não é nada físico. Em nenhum momento peguei uma faca e falei que ia matar. De verdade, quem conhece Jesus entrega a sua vida a ele, entrega a vida dos filhos a Jesus, mas é o sentido figurado, não o sentido de matar. Eu não mataria meu filho, mas o que eu disse: 'Meu filho é teu, toma e cuida'. Ele [o marido] já queria a guarda do Leon, foi arquitetado, maquiavélico. Tudo o que escreveu até agora... Tem quase 30 dias que não vejo meu filho", desabafou.

Andressa ainda revelou que se sente ameaçada pelo antigo parceiro, e, após ele jogar as coisas dela na rua, decidiu solicitar uma medida protetiva contra ele.

"Acho que me senti em risco e acredito que Leon também ficaria em risco neste momento ficando com ele por isso pedi a guarda pra mim. Quero cuidar, criar, mas ele fez tudo armado. Ele usou meu passado, meu livro, no qual relato que tive envolvimento com drogas, prostituição... Ele é muito inteligente porque é advogado. Ele é amigo de todos os juízes da cidade, a cidade tem 20 mil habitantes, ele trabalha para o juiz, assim é muito fácil conseguir a aguarda", argumenta.

Ex-marido rebate acusações

Após a exibição da entrevista, Thiago Lopes usou as redes sociais para comentar o bate-papo. "Agora vai ser conhecida como p*ta, mentirosa e mãe desnaturada em rede nacional", disparou.

Ele ainda publicou prints de conversa em que Andressa supostamente combina um encontro pago com um homem, por cerca de R$ 7 mil.

Thiago Lopes Ex-marido de Andressa Urach Agora vocês entendem o porquê fiz aquilo. Ela queria viver aqui em casa sendo p*ta."

Foto: reprodução

Na ocasião, o ex-marido ainda publicou trechos de vídeos em que a antiga companheira estaria em suposto surto.