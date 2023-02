Andressa Urach abre conta no OnlyFans: 'Brasil, espero vocês lá'

A modelo Andressa Urach, 35 anos, criou um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Em anúncio feito no Instagram, na terça-feira (14), compartilhou a novidade com os seguidores: "Brasil, cheguei no OnlyFans. Espero vocês lá".

No site, os nudes são vendidos por R$ 216. O ingresso na plataforma ocorreu após a separação com o empresário Thiago Lopes. Em meio aos problemas financeiros, a venda das imagens de conteúdo adulto pode dar um retorno de dinheiro positivo para ela.

Em entrevista à revista Quem, ela declarou que teria doado mais de R$ 2 milhões para a Igreja Universal e que entrou na Justiça para reaver o valor.

Andressa ainda negou que irá voltar a se prostituir, como seu ex-marido havia declarado publicamente. "Ele não está aceitando que estou bonita, me cuidando, sou empresária e estou bem comigo mesma. Quer me diminuir!".

Andressa Urach Modelo "As pessoas sempre vão querer usar meu passado contra mim, mas eu não ligo pra isso. Se um dia precisar, eu farei, sim. Mas hoje não preciso”.

TÉRMINO CONTURBADO

Casada com Thiago desde dezembro de 2020, Andressa anunciou a separação definitiva do casal no começo de fevereiro, após relacionamento passar por período conturbado.

Os dois são pais do pequeno Leon, que completará 1 ano no último domingo (12). Casal luta na Justiça pela guarda da criança.