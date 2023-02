Andressa Urach reage após ex-marido jogar suas coisas na rua: 'Horrorizada'

Através de vídeo publicado em seu canal no Youtube, Andressa Urach compartilhou, nessa sexta-feira (10), como reagiu ao descobrir que o ex-marido, Thiago Lopes, jogou suas coisas na rua. A ação teria acontecido enquanto a modelo estava viajando com o filho do ex-casal.

No registro, Urach narra como encontrou seus pertences no meio da via: "Ainda bem que aqui na cidade de Arroio do Meio [no Rio Grande do Sul], as pessoas são decentes e não me roubaram. Aqui estão as minhas coisas na rua. O Thiago fez o favor de colocar na rua".

Ela ainda revelou ter tentando levar suas coisas da casa antes de viajar, mas foi impedida por Thiago, que não permitiu a atitude. Ao voltar, Andressa se deparou com os itens na rua.

Decepcionada, Andressa lamentou o ocorrido, e disse estar "horrorizada". "Pra você ver o caráter de uma pessoa. Infelizmente, esse aí é o pai que eu escolhi para o meu filho. Triste realidade. [...] Eu não tenho palavras" declarou.

TÉRMINO CONTURBADO

Casada com Thiago desde dezembro de 2020, Andressa anunciou a separação definitiva do casal no começo deste mês, após relacionamento passar por período conturbado.

Com o término, Thiago a acusou de voltar a se prostituir, afirmação que é negada pela modelo.

Os dois são pais do pequeno Leon, que completará 1 ano no domingo (12).