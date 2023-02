Humorista Juliano Gaspar nega ter agredido Lea Maria: 'mundo caiu na minha cabeça'

O humorista Juliano Gasparo, 35 anos, publicou um vídeo no Tik Tok, nesta sexta-feira (10), negando ter agredido a esposa alemã Lea Maria, 27 anos, que também é comediante. O posicionamento ocorreu após a jovem denunciá-lo por violência doméstica.

Conforme o g1, ele está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita do crime, e por lesão corporal e injúria contra ela, que também era companheira nos shows de humor que fazia pelo Brasil. Na legenda da publicação, ele disse que prometeu lutar pela verdade.

Juliano classificou a última semana como a pior de sua vida. "O mundo caiu na minha cabeça. É triste porque sempre foi eu e a Lea contra o mundo, foi algo que a gente sempre falou, e hoje eu estou sozinho." E emenda: "Eu até agora não entendi o que está acontecendo", detalhou.

Em vídeo, Juliano detalhou que no dia 2 de fevereiro — data que ela aponta ter sido agredida — os dois estavam tendo divergências sobre pessoas que trabalham para eles.

Naquele dia, Lea teria impedido a saída dele de casa quando ele se estressou. "Ela não queria deixar eu sair, fechou a porta, me prendeu em casa", disse o humorista.

"A hora que eu consegui sair de casa, ela puxou minha camisa, tive de voltar pra trocar. Isso ela diz no B.O., é a parte verdadeira do B.O.. Nem tudo nesse B.O. é verdade, tem muita coisa ali que parece que ela foi... não sei se posso dizer induzida a falar, mas não faz nenhum sentido, não houve agressão".

De acordo com ele, Lea pode ter machucado o próprio pulso quando tentou impedi-lo de sair de casa. Porém, Juliano afirma que a narrativa da agressão surgiu de um boato que "fugiu de proporção, de controle".

Todos os shows agendados serão cancelados. Lea Maria conta com acompanhamento psiquiátrico e, em breve, sairá do País. No Instagram, usuários se manifestaram contra Juliano.

Lea Maria tranquiliza seguidores

Nesta sexta, Lea voltou a aparecer no Instagram. Pelos stories, deixou um recado para tranquilizar os seguidores. "Estou aqui para falar que eu estou bem. Eu estou em um ambiente seguro, com pessoas que eu escolhi para estarem juntas comigo", disse.

A comediante ainda acrescentou que seguirá dando notícias. "Estou tomando todas as decisões sozinha, postando no Instagram sozinha. Ninguém me obriga a postar nada, a falar nada, e vai passar. Vou falar com vocês em breve".