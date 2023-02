Segundo Big Fone do BBB 23 manda participante para Paredão; entenda dinâmica

O segundo Big Fone do BBB 23 tocará na quinta-feira (9). O momento será exibido ao vivo na TV Globo às 11h46, e quem atender estará imediatamente no paredão. Além disso, terá o poder de indicar mais uma pessoa ao paredão.

No entanto, há uma chance de um dos dois escapar do paredão. Para isso, o brother emparedado precisa vencer a Prova do Líder, realizada na noite de quinta.

Como funciona o Big Fone do BBB?

O Big Fone do BBB 23 fica instalado na área externa da casa. Quando o telefone tocar, o brother que atender primeiro tem o poder nas mãos. De modo geral, a dinâmica do Big Fone acontece da mesma forma em todas as edições: quando um dos participantes atende, deve fazer o que a voz do outro lado mandar.

Desde a estreia do telefone na casa, a produção vem criando dinâmicas e poderes diferentes para movimentar o jogo. Os brothers já foram premiados com imunidade ou direito de imunizar, além do poder de indicação ao paredão. O poder também já rendeu castigos como ida direto ao temido quarto branco e ao paredão.

O Big Fone estreou no Big Brother Brasil na oitava edição do reality. Desde então, em toda temporada o toque é esperado pelos participantes e pelo público.