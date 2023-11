Graciele perde contrato com marca de cosméticos após polêmica com família Camargo

A influencer Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé Di Camargo, perdeu o contrato com uma marca pela qual lançaria uma linha de cosméticos. A empresa divulgou uma nota oficial no Instagram nesta quarta-feira (8).

"Comunicamos que, neste momento, a Belletonn encerrou a parceria com a influenciadora Graciele Lacerda, bem como suspendeu a linha de produtos assinada por ela", assinou Claus Cleber Suavi, fundador e diretor da empresa.

O comunicado ainda assegura que a empresa segue "comprometida com a qualidade dos produtos e proporcionando o encantamento às clientes, prezando sempre pelos valores e transmitindo-os com transparência".

Embora formada em jornalismo, Graciele se especializou no universo fitness e compartilha conteúdos sobre beleza com 3,5 milhões de seguidores. Ela não se pronunciou sobre a perda do contrato.

Polêmica com a família Camargo

A nora de Zezé, Amabylle Eiroa, revelou que um perfil falso vinha difamando a família Camargo. Segundo prints divulgados pelo jornalista Léo Dias, o fake pertencia a Graciele.

Em seguida, o próprio sertanejo confirmou que o perfil realmente era da influenciadora. Ele saiu em defesa da noiva.

Já nesta semana, Igor Camargo, o caçula de Zezé e noivo de Amabylle, pediu demissão da área financeira do gerenciamento de carreira do pai. Ele negou que o rompimento tenha a ver com a polêmica.

As filhas Camilla e Wanessa Camargo se pronunciaram, por meio de um vídeo, sobre a treta: "Somos uma família que se ama muito".