Grupo de k-pop Kard diz ter sofrido racismo no programa de Raul Gil

Integrantes da banda sul-coreana Kard alegaram que foram vítimas de racismo por parte de Raul Gil. O episódio aconteceu em 2017, quando os artistas vieram ao Brasil e se apresentaram no programa do apresentador no SBT. Ao participar da atração "Archie K", nesta quinta-feira (9), no YouTube, ao lado dos colegas do grupo, a cantora Jiwoo disse como se sentiu na ocasião.

Veja também

"No começo, quando fui ao Brasil, sofri muita discriminação racial. Era um programa de TV ao vivo de grande audiência com uma pessoa que era praticamente o MC da nação. E ele era racista e nós não percebemos isso na época. Ainda há muitas coisas que ficaram para trás. Mesmo naquela época, quando percebi, doeu muito. Se ao menos soubéssemos disso quando foi ao ar, nós teríamos ficado quietos sem fazer nada?", refletiu ela.

Jiwoo declarou que se sentiu muito mal ao ver o vídeo com a declaração de Raul Gil. No programa, o apresentador faz comentários debochados sobre os integrantes por eles serem asiáticos, além de fazer piada sobre os olhos deles. Mais especificamente, na ocasião Raul Gil pediu aos integrantes para "abrir os olhos" e tentou imitar a pronúncia de uma língua asiática. "Eu era muito nova e inocente naquela época. Eu só fiquei sorrindo sem saber de nada. Eu me senti idiota depois de ver o vídeo", afirmou a cantora.

Os internautas têm repercutido o desabafo da artista na rede social "X" (antigo Twitter). "Muito triste essa ser uma das memórias que elas têm do brasil :/", afirmou um. "A mesma vibe do Ratinho e do Silvio Santos, um bando de idosos preconceituosos", escreveu outra pessoa. "Lembro disso, o Kard sempre foi muito conhecido aqui no BR e todo mundo ficou ansioso quando eles vieram aqui, ainda mais pq fariam show fora do eixo Rio-SP. Eu assisti essa entrevista e foi muito constrangedor ver que um grupo tão querido aqui foi maltratado em TV aberta", disse outro fã.

Procurado pelo site F5, o apresentador respondeu através de seu filho, o diretor Raul Gil Jr. Ele está consultando advogados para saber como se posicionar, já que foi pego de surpresa com a repercussão do caso e a citação do ocorrido anos depois.