Morre Roberto Manzoni, ex-diretor de programas do SBT, aos 74 anos

Conhecido por comandar a direção do programa “Domingo Legal”, do SBT, Roberto Manzoni faleceu, nesta sexta-feira (10), aos 74 anos, de acordo com informações da revista Quem. Magrão, como era conhecido, foi um dos profissionais mais famosos do setor de entretenimento brasileiro e trabalhou com grandes nomes, como Gugu Liberato e Silvio Santos.

Apresentador do “Domingo Legal”, Celso Portiolli utilizou as redes sociais para lamentar a partida do colega de trabalho. “Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório", escreveu ele.

O comunicador ainda prestou solidariedade à família do diretor e o agradeceu pela parceria: “Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil. Vamos sempre lembrar dele com carinho e gratidão por todos os momentos felizes que nos proporcionou. Obrigado, Magrão”.

Nos comentários da publicação, diversas personalidades relembraram experiências que tiveram com Manzoni. “Profissional talentoso, daqueles que não existem mais. Sabia muito”, escreveu Boninho, diretor da TV Globo. Além do “Big Boss”, a postagem recebeu comentários de Ticiane Pinheiro, Mara Maravilha, Sérgio Mallandro, Lucas Lucco e Latino. A voz de “Festa no Apê”, inclusive, afirmou: “Devo muito a esse camarada. Que Deus acolha ele da melhor maneira. Triste!”.

QUEM FOI ROBERTO MANZONI?

Marcado por trabalhos bem-sucedidos na televisão brasileira entre as décadas de 1970 e 2000, Magrão esteve envolvido nos bastidores de programas famosos, como “Viva a Noite” e “Programa Silvio Santos”.

Nos anos 2000, ele chegou a trabalhar na Band, atuando como diretor de “Jogo da Vida”, mas acabou saindo da atração para assumir a apresentação de “O Poderoso Magrão”, na TV Gazeta. Ele deixou o programa em 2005, quando se candidatou a deputado federal pelo PDT.

Dois anos depois, ele retornou ao SBT, onde ainda dirigiu o “Sabadão”. Em 2016, ele deixou o “Domingo Legal” definitivamente.