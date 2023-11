Leandro Karnal se aproximou de marido, Vitor Fadul, devido a interesse em sarau

O escritor Leandro Karnal, de 60 anos, fez uma rara aparição ao lado do marido, Vitor Fadul, 27, na última quarta-feira (8), quando prestigiaram um desfile da SPFW. A diferença entre os dois é de mais de 30 anos, e a história de amor começou devido ao interesse em comum por saraus.

Relacionamento de Leandro Karnal e Vitor Fadul

Leandro falou sobre o início do relacionamento em entrevista à GQ, em janeiro desse ano. “Nos conhecemos um pouco após a morte da minha mãe, em 2017. Uns meses depois, Vitor, que é ator e cantor, estava em um espetáculo baseado na Carmen de Bizet, no Auditório do Masp. Eu estava com um amigo ator e ele, com uma amiga atriz. Ele tinha lido um livro meu na faculdade, se aproximou e conversamos. Foi muito simpático o encontro. Depois, o Vitor participou de alguns saraus na minha casa, começamos a conversar mais, foi surgindo um afeto muito grande, que virou amor e casamento”.

Veja também

O escritor também falou sobre diferença de idade, e reforçou que isso não é uma barreira entre eles. “É uma diferença muito grande, eu já era professor universitário quando o Vitor nasceu. Mas ela acaba atenuada por algumas coisas. Primeiramente, temos gostos muito similares. Quando viajamos, vamos a espetáculos de ópera, musicais, balé, teatro. Amamos livros e museus. Isso ajuda bastante. Curiosamente, como o Vitor brinca, ele tem mais de 80 anos. Existem diferenças, questões de abismos cronológicos, mas acho que elas existem em quase todos os casos. As pessoas são diferentes. O amor não se dá exatamente pela similaridade, está também na diferença".

Leandro Karnal divulgou ao público no início do ano o casamento com o ator e cantor Vitor Fadul, por meio das redes sociais.