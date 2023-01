Leandro Karnal faz homenagem ao marido, 32 anos mais jovem: 'amor é um dom'

O historiador e professor Leandro Karnal assumiu, nesta sexta-feira (6), o casamento com o cantor Vitor Fadul. O anúncio do enlace foi feito por meio do Instagram.

Até esta data, a relação entre os dois não era pública. Entretanto, segundo Karnal, os dois já estão juntos há quatro anos.

Veja a publicação:

Mesmo com a publicação sobre o casamento, Leandro fez questão de ressaltar a discrição que sempre manteve na vida pessoal. "Nunca achei que a vida pessoal fosse muito relevante para terceiros", citou o apresentador da CNN de 59 anos.

No fim, reafirmou que fez questão de assumir o compromisso abertamente com Vitor Fadul, de 27 anos. "Parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso", completou.