Carolina Ferraz anuncia que se aposentará em breve: ‘Já está programado

Carolina Ferraz, de 55 anos, revelou, em entrevista ao jornal O Globo, que já está se programando para deixar a carreira. Atualmente no ar como apresentadora do "Domingo Espetacular", na Record TV, Carolina, que também tem diversos trabalhos como atriz, enfatizou que não tem interesse em continuar com a vida pública por muito tempo.

"Já está até programado. Tenho data para falar assim: ‘Este é meu último ano’. Vou parar e curtir a vida, passear, viajar, ver os amigos e curtir o ócio. Não quero ficar nessa batida a vida inteira, não", detalhou, sem dizer, porém, quando efetivamente pretende parar. A entrevista foi publicada na última terça-feira (7).

Segundo a atriz, que também possui uma empresa com a filha, Valentina Cohen, o objetivo não é parar totalmente de trabalhar, mas ter mais tempo para aproveitar os prazeres da vida. “Acho que totalmente parada eu nunca vou ficar, mas espero estar em um outro momento da vida. Sou uma pessoa que tem muita experiência de vida, então, quero curtir esse tempo mesmo”, enfatizou.

A artista também comentou sobre o quanto de envolvimento as novelas exigiram dela. Carolina trabalhou em tramas como "Avenida Brasil", "Belíssima" e "Haja Coração", todas da Rede Globo.

"Estou com saudade de atuar, mas não quero mais fazer novela. Acho que para mim esse realmente é um assunto encerrado. Já fiz muita novela na vida. Elas consomem muito da gente. Já fiz grandes trabalhos, fui protagonista de histórias incríveis, trabalhei com elencos maravilhosos. Sou bem resolvida com isso. Mas sinto falta de atuar, quem sabe eu não faço uma série ou um filme?", pensou. Para quem sente saudades de tê-la em novelas, atualmente a artista pode ser vista na reprise de "História de Amor", que faz parte da programação do canal Viva.