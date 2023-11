Ana Maria Braga relata perrengue em passeio de balão em Dubai: 'susto'

Ana Maria Braga participou do “Mais Você” desta quinta-feira (9) diretamente de Dubai, e contou um perrengue que passou durante um passeio de balão. Uma imagem da apresentadora e sua equipe “tombados” no balão foi exibida no programa, e a artista explicou o que ocorreu.

“Ele caiu, foi um susto”, disse Ana, afirmando que apesar da situação, todos estavam bem.

“A gente resolveu ver Dubai e o deserto por cima. Aí nós fomos voar, mas não foi de avião e nem de helicóptero. Fomos passear de balão, vocês não fazem ideia da coisa mais linda que é. A gente viu uma fazenda com criação de camelos", acrescentou ela.

Ana Maria está em Dubai gravando reportagens especiais em comemoração aos 24 anos do “Mais Você”. As matérias devem ser exibidas nos próximos dias.