Raul Gil tem boa recuperação e recebe alta hospitalar após cirurgia na próstata

Após cirurgia bem sucedida na próstata, o apresentador Raul Gil, de 85 anos, teve alta hospitalar. Ele deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no sábado (3). O procedimento ocorreu na última terça-feira (30).

"Graças a Deus estou em casa. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, a todos os fãs e amigos que dedicaram suas orações pela minha recuperação. Suas palavras de apoio e pensamentos positivos foram um conforto inestimável durante esse período difícil", publicou nas redes sociais.

"Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter pessoas tão incríveis ao meu redor, que demonstraram tanto carinho e amor. Obrigado por estarem comigo e por serem uma fonte de força. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente", completou.

Cirurgia

Segundo o SBT, o procedimento foi uma "raspagem de próstata" para tratar o aumento da glândula, a fim de evitar obstrução do canal urinário.

"O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem", afirmou o canal por meio de nota.

O filho do apresentador também agradeceu o trabalho da equipe de saúde, em especial o médico Sérgio Filisola. "Muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente".