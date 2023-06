Jeff Machado morreu com a esperança de participar de novela prometida pelo suspeito de matá-lo

Apesar de estar desconfiado do comportamento do produtor Bruno Rodrigues, o ator Jeff Machado, de 44 anos, mantinha a esperança de que a promessa de sua participação em uma novela fosse cumprida. A informação foi dada pelo advogado representante da família de Jeff, Jairo Magalhães, ao portal G1.

Após quatro meses do desaparecimento, no último dia 24 de maio, o corpo do artista foi encontrado em um baú, enterrado em um terreno no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, Bruno é considerado o mentor do crime. Ele está foragido.

Conforme o advogado, devido a desculpas dadas pelo produtor, “Jeff já desconfiava que algo estava errado”. O suspeito teria prometido que as gravações para a suposta novela iniciariam em 26 de janeiro.

Ao longo daquele mês, animado, Jeff teria contado a amigos que começaria a trabalhar em breve e sobre sua vaga em uma novela estar garantida. Contudo, o artista foi assassinado três dias antes do prazo prometido.

”Ele expressava essas desconfianças em áudios para a família. Mas tudo leva a crer que ele morreu sem ter essa certeza, acreditando que tinha chances, sim, de participar de uma novela”, completou.

Em troca de mensagens há mais de um ano, Jeff chegou a relatar sobre as expectativas profissionais para o produtor. Em áudio de 3 minutos e 42 segundos, o ator falou sobre o desejo de conseguir um bom papel em novela para os avós poderem vê-lo.

Em nota, a TV Globo informou que Bruno de Souza Rodrigues foi demitido em 2018, “por justa causa, por, sem o conhecimento da empresa, prometer falsamente a atores a participação em programas da emissora, mediante solicitação de pagamento em dinheiro”.

