Morte de Jeff Machado foi premeditada e ator era considerado 'vítima perfeita', aponta investigação

A morte do ator Jeff Machado, que foi encontrado esquartejado dentro de um baú em uma casa no Rio de Janeiro, teria sido premeditada, de acordo com as investigações da Polícia Civil carioca. A motivação dos suspeitos Jeander Vinícius da Silva Braga e Bruno de Souza Rodrigues seria obtenção de vantagens financeiras.

Jeff tentava deslanchar na carreira de ator, e teria sido enganado pela dupla por dinheiro fácil, conforme as forças de segurança. Cruzamento de dados da Polícia aponta que ele foi a "vítima perfeita" por morar longe dos parentes em um lugar afastado. As informações são do g1.

“Em decorrência dessa proximidade, Bruno teve conhecimento de que o sonho do desaparecido era deslanchar na carreira artística, em especial, atuando como ator em novelas de emissoras de televisão. E, com base nessa informação, Bruno passa a colocar em prática um plano objetivando obter, de forma inescrupulosa e indevida, vantagens financeiras da vítima”, informa o texto do documento do pedido de prisão dos suspeitos.

O artista foi morto em janeiro. O corpo foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade e coberto de concreto na zona oeste do Rio de Janeiro no último dia 24 de maio.

Prisão de suspeito

Um dos suspeitos, Jeander, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nessa sexta-feira (2). O garoto de programa tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

A prisão preventiva de Jeander e Bruno havia sido decretada pela Justiça nesta quinta-feira (1º), depois que o Ministério Público analisou o pedido de prisão da polícia.

Bruno, que foi a pessoa que denunciou o desaparecimento de Jeff Machado, segue desaparecido. Segundo o advogado dele, o homem não teve participação na morte.