Mãe de Jeff Machado defende prisão imediata de Bruno Rodrigues: 'psicopata cruel, planejou tudo'

A mãe do ator Jeff Machado pede a prisão imediada do segundo suspeito do assassinato do filho. Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, foi o primeiro suspeito a ser preso, nesta sexta-feira (2).

Em entrevista ao g1, Maria das Dores Machado, 73, classificou o produtor Bruno Rodrigues, como cruel. "Pegaram um, mas falta o Bruno. O Bruno que é bandido, psicopata cruel, que planejou tudo. Prender o Bruno é o mínimo", contou.

Maria das Dores ainda relembrou o momento em que tentar difamar Jeff. "Me machucou muito ver que fizeram uma coletiva de imprensa para falar mal do meu filho. Falar que ele tinha doença, que fazia isso ou aquilo. Jeff nem bebia, e até isso falaram dele. Não vou admitir que manchem a memória do meu filho" disse.

Leia também País Criança de 7 anos morre ao cair de brinquedo em escola no interior de São Paulo

Durante a coletiva, realizada pelos advogados do foragido, foi informado que Bruno e Jeander só enterraram o corpo do ator. Em depoimento após ser preso, Jeander Vinícius da Silva Braga afirmou que a vítima foi dopada pela dupla e Jeff teria sido morto com um fio de telefone.

A delegada responsável pelas investigações, Elen Souto, acredita que Bruno Rodrigues pode ter saído do Brasil. A Polícia Federal foi informada.

Maria das Dores Machado mãe da vítima Meu filho era uma pessoa boa, estava cuidando da vida dele, tentando trabalhar, cuidava dos cachorros dele, até conhecer esse monstro, esse psicopata cruel que tem que ser preso logo

A missa de sétimo dia do ator Jeff Machado acontece neste sábado (3) em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. "Vão fazer missas para o Jeff no Rio de Janeiro também [além de Araranguá (SC)], vai ter no Leblon, em Jacarepaguá e em Barra de Guaratiba", contou a mãe.

Primeira prisão

Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). Para capturar o garoto de programa, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros estiveram em quatro endereços na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em um deles, os agentes encontraram Jeander, que tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

A prisão preventiva de Jeander e Bruno havia sido decretada pela Justiça nesta quinta-feira (1º), depois que o Ministério Público analisou o pedido de prisão da polícia. Jeff Machado foi encontrado morto, em um baú, que estava concretado, em Campo Grande, no Rio de Janeiro.