Justiça determina prisão de suspeitos da morte de Jeff Machado

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decretou, nesta quinta-feira (1º), a prisão temporária do produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga, suspeitos de matar o ator Jefferson Machado.

Os dois foram indiciados pela Polícia Civil do RJ por homicídio triplamente qualificado na segunda-feira (29). A decisão do TJRJ pela prisão é apontada pela polícia como necessária para o andamento da investigação, segundo reportado pelo jornal O Globo.

Ainda devem prestar depoimento a esposa de Jeander, o marido de Bruno e o pedreiro que fez a obra na casa onde Jeff foi encontrado. O ator foi morto em janeiro, mas o corpo só foi encontrado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Conforme a mãe do ator, o dia 21 de janeiro foi a data do último contato direto com ele. Após essa data, a comunicação acontecia apenas via troca de mensagens de WhatsApp.

Uma das linhas da investigação é a de que Jeff teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Bruno de Souza trabalhou na Globo até 2018, quando foi demitido. Em nota, a emissora informou ter fornecido, no último domingo (28), os detalhes do desligamento à polícia.

Outra versão, que Bruno declarou em seu depoimento, é que o crime aconteceu em 23 de janeiro. O produtor Jeander e um homem chamado Marcelo estariam na casa do ator para gravarem um vídeo de conteúdo adulto. Os três teriam chegado ao local por volta de 13h e, após o ato, que teria sido filmado por Bruno, o ator teria morrido com um mata-leão.

Para a polícia, no entanto, Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius premeditaram o crime. Segundo as investigações, o ator foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Outra versão

Jeander confessou participação na ocultação do corpo de Jeff, mas deu outra versão em depoimento na última sexta-feira (26). Esse suspeito teria matado Jeff com um fio no pescoço e dito que "é isso que faz com quem passa HIV para os outros".

Ele então teria sido obrigado por essa terceira pessoa a participar da ocultação do corpo de Jeff, colocando no baú e transportando-o para Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A polícia, no entanto, diz não acreditar que haja uma terceira pessoa envolvida, e que essa versão é fantasiosa. Ele foi indiciado também por participação no homicídio e não só pela ocultação do cadáver.

Morte trágica

O laudo da necropsia de Jeff Machado indicou que ele pode ter sido morto por asfixia ou estrangulamento, mas não conseguiu determinar com exatidão.