Jeff Machado morreu estrangulado por produtor e garoto de programa, diz polícia

A Polícia acredita que o ator Jeff Machado tenha sido vítima de um crime premeditado e foi morto com um fio de metal, na casa dele, em Guaratiba. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros, responsável pelas investigações, pediu a prisão de duas pessoas envolvidas na morte do ator Jeff Machado, nesta quarta-feira (31).

As informações são do jornal O Globo. O produtor Bruno Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga são os principais suspeitos do crime. Jeff teria conhecido o produtor durante a pandemia de Covid-19 e já havia extorquido o ator em R$ 20 mil, com a promessa de um papel em uma novela global.

Legenda: Produtor Bruno Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga são os principais suspeitos do crime Foto: Reprodução

Jeander foi responsável por cavar o buraco onde o baú com o corpo do ator foi colocado, enquanto o produtor teria comprado o material de construção para concretar o baú. Os dois são investigados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Ainda em fevereiro deste ano, Bruno informou aos familiares do ator que estava com as chaves da casa de Jeff. A família visitou o local e perceberam o local bagunçado, com mau cheiro e "revirado".

Conforme as investigações, o produtor teria dito a familiares e amigos que estava com a chave porque Jeff estava em São Paulo a trabalho. O irmão de Jeff, Diego Machado, observou que itens pessoais do ator seguiam na casa como escova de dentes, shampoo, desodorante, toalha e chinelos.

Linha do tempo do crime

23/01 - Carro do ator é visto em uma blitz da Polícia Militar, na Estrada da Ilha, em Guaratiba. Essa é a data considerada como início do desaparecimento do ator.

25/01 - Veterinária e amiga de Jeff, Patrícia Triacca, desconfia da mudança de comportamento do ator que desistiu da venda de um cão de raça em cima da hora. A comercialização do animal estava programada há dois anos.

26/01 - O cartão de crédito do ator é utilizado pela última vez. Por três dias, os suspeitos gastaram R$ 5.392,02.

31/01 - ONG recebe de denúncia sobre abandono de cachorros de raça do ator, na Zona Oeste. Todos estavam perdidos.

01/02 - Cachorros são resgatados e veterinária o alerta. Por mensagens de texto, se mostra preocupado, avisa que está em São Paulo e que havia deixado os animais com uma amiga. Ele não liga ou manda áudios.

02/02 - Jeff faz a última publicação no Instagram utilizando hashtags de que estaria morando em São Paulo. Na legenda, escreveu: "Recomeço. Gratidão!".

03/02 - Mais cachorros de Jeff são encontrados e a veterinária se revolta com o amigo.

04/02 - Patrícia conversa com a família do ator e pergunta sobre o comportamento dele. A família do artista também concordou com as suspeitas da amiga de Jeff.

05/02 - Família e veterinária vão à delegacia prestar queixa do sumiço do ator.

22/05 - A polícia encontra o corpo do ator dentro de um baú, enterrado e concretado, em um imóvel em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

26/05 - Corpo do ator é transportado para Santa Catarina.

27/05 - Jeff Machado é velado e sepultado Araranguá, em Santa Catarina.

31/05 - Polícia Civil pede a prisão de dois suspeitos do crime: o produtor Bruno Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva.