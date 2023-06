Morte de Jeff Machado: polícia vai ouvir possíveis vítimas de um dos suspeitos do crime

Possíveis vítimas do produtor de TV Bruno Rodrigues, um dos suspeitos da morte do ator Jeff Machado, serão ouvidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) do Rio de Janeiro ainda esta semana, segundo informações do jornal O Globo.

Segundo a polícia, essas testemunhas são fundamentais para a conclusão do inquérito. Elas teriam conhecido Bruno no período em que ele ainda era produtor de elenco.

A investigação quer entender como o produtor agia, já que todas as testemunhas teriam perfis parecidos com o de Jeff: atores e modelos, com cerca de 30 a 40 anos, que moram sozinhos, com o sonho de atuar em novelas.

Além de se relacionar afetivamente com as vítimas, o inquérito mostrou que Bruno Rodrigues fazia uso do cargo na TV para prometer papéis em novelas e filmes em troca de dinheiro.

Na quarta-feira (31), a DDPA pediu a prisão de Bruno e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, amigo do produtor. Ambos são suspeitos de planejar o assassinato de Jeff Machado e ocultar o corpo do ator.

Morte por estrangulamento

A Polícia acredita que Jeff Machado tenha sido vítima de um crime premeditado e foi morto com um fio de metal, na casa dele, em Guaratiba.

Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga são os principais suspeitos do crime. Jeff teria conhecido o produtor durante a pandemia de Covid-19 e já havia extorquido o ator em R$ 20 mil, com a promessa de um papel em uma novela global.

Confissão

Jeander foi responsável por cavar o buraco onde o baú com o corpo do ator foi colocado, enquanto o produtor teria comprado o material de construção para concretar o baú.

De acordo com publicação do portal g1, Jeander confessou participação na ocultação do corpo de Jeff, em depoimento na última sexta-feira (26). No entanto, ele foi indiciado também por participação no homicídio e não só pela ocultação do cadáver.

Ele e a vítima teriam se conhecido em um aplicativo de encontros e, no dia 23 de janeiro, o homem teria ido à casa do ator.

Na versão apresentada pelo suspeito à polícia, houve uma terceira pessoa envolvida no crime, e que não é Bruno de Souza Rodrigues. Esse suspeito teria matado Jeff com um fio no pescoço e dito que "é isso que faz com quem passa HIV para os outros".

Jeander então teria sido obrigado por essa terceira pessoa a participar da ocultação do corpo de Jeff, colocando no baú e transportando-o para Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A polícia, no entanto, diz não acreditar que haja uma terceira pessoa envolvida, e que essa versão é fantasiosa.

Ainda em fevereiro deste ano, Bruno informou aos familiares do ator que estava com as chaves da casa de Jeff. A família visitou o local e percebeu a residência bagunçada, com mau cheiro e "revirada".

Conforme as investigações, o produtor teria dito a familiares e amigos que estava com a chave porque Jeff estava em São Paulo a trabalho. O irmão do ator, Diego Machado, observou que itens pessoais dele seguiam na casa como escova de dentes, shampoo, desodorante, toalha e chinelos.

