'Minha vida vai mudar', disse Jeff Machado em áudio para suspeito de crime; veja mensagem

O ator Jefferson Machado da Costa, 44 anos, encontrado morto dentro de um baú, trocava mensagens com o produtor de TV Bruno Rodrigues há mais de um ano. O suposto amigo da vítima, principal suspeito do homicídio, foi confidente das angústias de Jeff, que desabafou: "eu quero me reinventar. Você conhece a minha história e minha vida vai mudar".

O corpo de Jefferson foi encontrado concretado, dentro de um baú, no Rio de Janeiro, no último dia 22 de maio, após 4 meses desaparecido. Quando o ator desapareceu em janeiro deste ano, Bruno chegou a informar à família de Jeff que ele teria viajado para São Paulo a trabalho.

Em áudio de 3 minutos e 42 segundos, o ator falou sobre o desejo de conseguir um bom papel em novela para que os avós pudessem vê-lo pela televisão. Conforme o Extra, ele também confessou o medo de ficar sem dinheiro e precisar voltar para Santa Catarina, estado de origem.

Jefferson Machado Ator "Bruno, bom dia! Ontem meu avô, de 98 anos, e minha avó, 92, pediram para me ligar. Meu avô disse assim: 'meu filho, vai demorar muito para fazer novela? Porque o vô tá velhinho e queria te ver na TV'. Achei aquilo tão... E pensei em falar com Bruno".

Mensagem de áudio

Em mensagem de áudio, o ator busca Bruno por ele ser um "cara sensível". "Você tem sido tão especial para mim, tem me ajudado e me indicado", disse. Jefferson pediu ajuda ao suposto amigo para conseguir um papel em novela.

"Bruno não desiste de mim. Me dá uma força. Eu queria entrar logo para o meu vô me ver. A vó veio me dar um conselho: 'quando você quer uma coisa tem que ser insistente e ir atrás, mesmo sendo inconveniente'. Eu não vou ligar para você direto, mas mandei esse áudio tranquilo, em casa e não estou ansioso. Eu preciso trabalhar, Bruno", alertou.

Jefferson Machado Ator "Meu dinheiro já acabou. Eu realmente preciso. Eu quero me reinventar. Você conhece a minha história e minha vida vai mudar. É o que eu quero. Eu não quero voltar para o Sul. Não sei porque você entrou no meu caminho".

Apoio sem pedir nada em troca

Durante desabafo, o ator relatou que tinha gostado de Bruno, pois o amigo lhe dava apoio e não pedia nada em troca. "Conversei contigo e nem vi que você trabalhava na TV Globo, eu gostei de ti. Depois que você me perguntou o que eu fazia e eu falei que fazia figuração, achei tudo uma coincidência. Me dá uma previsão, só para eu ter uma ideia", pediu.

Por fim, ainda agradeceu o apoio. "Eu nunca vou esquecer você estar me apoiando sem pedir nada em troca. Um abraço forte. Quando quiser vir aqui em casa, me fala que eu busco você", encerrou o áudio.

O áudio está sendo investigado pela polícia, assim como transações bancárias realizadas no cartão de crédito do ator. Pelo menos três pessoas, incluindo Bruno, são suspeitas do homicídio de Jefferson.