Mãe de Jeff Machado se despede do filho em velório: ''Sei que ele já chegou no céu'

O velório do ator Jeff Machado foi marcado por forte emoção de amigos e familiares, neste sábado (27), em Santa Catarina. Ele foi encontrado morto na segunda-feira (22) após cerca de 4 meses desaparecido no Rio de Janeiro. O discurso da mãe, Maria das Dores, durante a missa que antecedeu o sepultamento, que ocorreu em Araranguá (SC), emocionou os presentes na cerimônia.

As homenagens foram de aplausos, flores e balões brancos. Após o início da missa, ocorrida no santuário Nossa Senhora dos Homens, a mãe do ator falou sobre a perda.

Veja homenagens:

"Essa fé que nos une que me segurou, o que me mantém de pé. Sei que ele já chegou no céu", discursou Maria das Dores. O corpo do artista foi velado no Cemitério Cruz das Almas.

A missa foi acompanhada por dezenas de pessoas nas redes sociais por meio de uma transmissão.

Polícia segue com investigações

O ator Jeff Machado estava desaparecido desde 27 de janeiro. O corpo dele foi achado dentro de um baú na segunda-feira (22), mas a informação sobre a descoberta só foi divulgada na quarta-feira (24).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta identificar os responsáveis pela morte e ocultação do corpo do ator de 44 anos.

Jeff Machado era natural de Araranguá (SC). Em Santa Catarina, chegou a trabalhar como colunista social em revistas de Rio do Sul, no Vale do Itajaí e Florianópolis. Ele ganhou mais holofotes da mídia em 2022 após interpretar um soldado na novela “Reis”.

O laudo da perícia forense apontou que a causa da morte não pode ser determinada por causa do avançado tempo de decomposição em que seu corpo foi encontrado.

Jeff ficou quatro meses desaparecido. Durante o período, a família recebia mensagens de texto de alguém que acreditavam se passar por ele.