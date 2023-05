Ator Jeff Machado foi morto no fim de janeiro, indica investigação

A investigação da Delegacia de Descoberta e Paradeiros do Rio de Janeiro aponta que o ator Jeff Machado, 44 anos, morreu no fim de janeiro. O corpo dele foi encontrado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a mãe do ator, Maria das Dores Machado, o dia 21 de janeiro foi a data do último contato direto com ele. Após essa data, a comunicação acontecia apenas através de troca de mensagens de WhatsApp.

“A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘Não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo”, contou ao portal g1.

Outro fato que a investigação levou em conta para criar essa linha do tempo foi através do sistema de controle de trânsito. O carro de Jefferson foi multado no dia 23 de janeiro, às 20h26, por transpor um bloqueio viário policial na Estrada da Ilha, em Guaratiba, na Zona Oeste.

Cachorros abandonados

Um amigo de Jeff, o veterinário André Meirelles, também informou que falou com o ator no dia 22 de janeiro por conta do seu aniversário. No entanto, quando os cachorros de Jeff foram encontrados na Zona Oeste, André teria sido acionado via WhatsApp, supostamente por Jeff, para ajudar a acolher os animais. Neste episódio, o veterinário aponta que o contato aconteceu apenas por mensagem de texto.

O veterinário conta que estranhou quando pediu para o ator ligar ou mandar áudio explicando melhor o que tinha acontecido e recebeu como resposta que “não seria possível porque o telefone estava ruim por ter caído no vaso sanitário”.

No dia 1 de fevereiro, a ONG Indefesos entra em contato com a família do ator sobre os cachorros abandonados. No dia 4 de fevereiro, o irmão de Jeff faz registro de ocorrência de desaparecimento do ator.

Crime

O corpo de Jeff Machado foi achado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O laudo da necropsia do ator indicou que ele pode ter sido morto por asfixia ou estrangulamento, mas não conseguiu determinar com exatidão.

O principal suspeito da morte já foi identificado pela Polícia, que acredita que ele não teria agido sozinho. Investigações apontam que ele não foi morto na casa onde o corpo foi encontrado.

A polícia aponta que o corpo da vítima foi transportado até o local, alugado em dezembro de 2022. A motivação do crime ainda não foi descoberta.

Jeff foi sepultado neste sábado (27), em Araranguá, Santa Catarina, onde nasceu.