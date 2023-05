Mãe de Jeff Machado, ator encontrado morto, já havia perdido outro filho: 'estou sem acreditar'

Maria das Dores Machado, mãe do ator Jefferson Machado, que foi encontrado enterrado em um baú nessa quarta-feira (24), já havia perdido o filho mais velho. Ela falou sobre a dor da morte do segundo filho à revista Quem.

"É a segunda vez que perco um filho. Perdi meu mais velho, Anderson, em um acidente. Mas o vi na hora. Com o Jeff fiquei quatro meses sem saber o que tinha acontecido. A gente conversava por mensagens e eu sabia que não era ela", disse.

Maria das Dores compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, do Rio de Janeiro, para liberar o corpo do filho. Ela diz desejar que os responsáveis pelo crime sejam presos.

"Quero que as pessoas sejam presas e punidas. Estou fazendo tudo, indo ao IML agora ver se liberam o corpo ainda hoje. Tenho que ver caixão, roupa... É uma situação muito estranha. Ainda estou sem acreditar", afirmou a mãe à revista.

Pedagoga de 73 anos, Maria das Dores viveu com a angústia do desaparecimento do filho por meses. Jeff Machado, que participou da novela 'Reis', da Record TV, estava desaparecido desde 27 de janeiro. A família notou o sumiço após os cães dele ficarem abandonados e uma organização não governamental entrar em contato para tratar do assunto.

Alguém se passando pelo ator entrava em contato com a família pela internet, mas as mensagens não pareciam com a forma como ele escrevia.

Corpo encontrado em baú

Os restos mortais da vítima estavam queimados, amarrados dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, zona oeste do RJ.

A principal suspeita da Polícia Civil é de estrangulamento, segundo o advogado da família, Jairo Magalhães. Jeff tinha uma linha no pescoço e estava com os braços presos por trás da cabeça.

O baú onde o corpo estava pertencia ao ator. Nove homens auxiliaram no resgate do cadáver, com britadeiras, picaretas, machados e guindastes. O assassinato é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).