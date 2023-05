Suspeito de matar Jeff Machado não agiu sozinho, diz polícia

O principal suspeito da morte do ator Jeff Machado, 44, já foi identificado pela Polícia. Conforme as investigações, o ator teria sido vítima de um golpe o assassino não teria agido sozinho.

Conforme o jornal O Globo, testemunhas prestaram depoimentos nesta sexta-feira (26). De acordo com a Polícia Civil, Jeff não foi morto na casa onde seu corpo foi encontrado.

As investigações apontam que o corpo da vítima foi transportado até o local, alugado em dezembro de 2022. A motivação do crime ainda não foi descoberta.

Familiares e amigos de Jeff acreditam que o suspeito seria um suposto amigo que teria se aproximado por interesse. Um mandado de busca foi cumprido na casa do principal suspeito.

Uma amiga do ator relatou que um celular, um notebook e um cartão de débito foi roubado da casa de Jeff. Transações financeiras foram realizadas mesmo após o desaparecimento de Machado.

O velório do ator acontece neste sábado (27), em Santa Catarina.

Entenda o caso

Jefferson Machado da Costa estava desaparecido desde janeiro e cujo corpo foi encontrado, na última segunda-feira (22). Os restos mortais da vítima estavam queimados, amarrados em um baú de madeira, que foi enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno da zona oeste do RJ.

Em entrevista à coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, Cintia Hilsendeger, amiga do artista, disse que ele foi pego dentro de casa em uma emboscada feita por um suposto amigo, que dizia trabalhar com produção de novelas.

“O Jefferson não tinha inimigos, mas ele teve um falso, que foi o Bruno, que tinha interesse no Jefferson. E ele também trabalhava com produção de teatro, novela, essas coisas… Ele dizia ao Jefferson que trabalhava na Globo e que arranjaria uma ponta pra ele lá. A gente acredita que foi em uma reunião de trabalho na casa do Jefferson que ele foi assassinado”, contou ela.

Cintia disse acreditar no envolvimento de uma segunda pessoa no caso. “Foi ele e mais alguém porque ele sozinho não conseguiria fazer isso, com os requintes de crueldade com que foi feito”, disse.

Suspeita de estrangulamento

Jairo Magalhães, advogado da família, já havia revelado que a principal suspeita da Polícia é de estrangulamento, já que Jeff Machado tinha uma linha no pescoço. Além disso, ele estava com os braços amarrados por trás da cabeça, dentro do baú.

O baú onde o corpo estava pertencia ao ator. Nove homens auxiliaram no resgate do cadáver, com britadeiras, picaretas, machados e guindastes. Um vídeo enviado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro ao Diário do Nordeste mostra a ação.