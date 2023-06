Criança de 7 anos morre ao cair de brinquedo em escola no interior de São Paulo

Uma criança de 7 anos, identificada como André Juliano de Abreu, morreu após cair de um brinquedo no playground da escola onde estudava, na cidade de Capão Bonito, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na tarde dessa quinta-feira (1º).

O acidente ocorreu enquanto o menino brincava em uma estrutura do parquinho. Ele se desequilibrou e caiu de cabeça para baixo, provocando uma fratura no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do jornal O Globo.

Familiares se manifestaram nas redes sociais lamentando a tragédia. A avó da criança, Ane Samara Paixão, compartilhou uma lembrança com o garoto ainda bebê, dizendo que ele era "muito amado em todos os lugares por onde esteve presente".

"Foi um presente ter convivido com você. Gratidão por todos os sorrisos, sonhos, planos e nossas conversas cheias de risadas e seriedade leve de criança evoluída que você era. Já entendia toda a tabuada e o funcionamento dos números e me contava o porquê das matemáticas. Lia muito bem conhecia as palavras, desde cedo”, escreveu a avó.

Já Joyce Macedo, mãe de André Juliano, prestou uma homenagem ao pequeno, afirmando que lembraria dele “sempre alegre, educado e cuidando da sua irmã”. "O melhor irmão que ela poderia ter tido. Gratidão por sua existência", disse a mãe.

Investigação

A Polícia Civil está a cargo das investigações. O boletim de ocorrência aponta que “a vítima, de 7 anos, estava brincando quando saltou do brinquedo e caiu, batendo a cabeça no chão” sendo “socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao PS Central, mas não resistiu ao trauma”, informou o órgão.

Ainda segundo a Polícia, o “IC e o IML foram acionados” e “mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial e por envolver um menor de idade”.

A criança foi velada e sepultada na tarde desta sexta-feira (2) no Cemitério São João Batista, em São Paulo.