Estudante condutor de BMW de luxo atropela e mata motociclista em São Paulo

Um motorista de 21 anos, identificado como Diego Gama Ainzua Bruzzone, que dirigia um carro BMW 320 M Sport, atropelou e matou o motociclista Marcelo Sampaio Camargo, de 56 anos, na Rodovia Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O acidente ocorreu no km 13 da rodovia, na noite de sexta-feira (27) e o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde será investigado.

O motorista conduzia uma BMW de luxo avaliada em mais de R$ 350 mil. Em depoimento à polícia, ele contou que voltava da faculdade com dois amigos quando tentou uma ultrapassagem e, ao retornar para sua faixa, não percebeu que o trânsito havia parado.

Ele relatou que, ao tentar desviar, jogou o carro para a direita e perdeu o controle, atingindo o motociclista. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motociclista trabalhava como técnico de refrigeração e tinha uma filha.

Teste do bafômetro

Diego foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada das autoridades e, sem histórico criminal, foi liberado após prestar depoimento, podendo responder em liberdade.

Além de Marcelo, outro motociclista, de 36 anos, foi atingido e sofreu uma lesão na perna. A segunda vítima afirmou que o motorista trafegava em alta velocidade, algo que será analisado pela perícia.