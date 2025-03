Além do Carnaval, saiba quais são os feriados para o mês de março em 2025

A chegada de março marca o início do Carnaval 2025 e a possibilidade de novos feriados e pontos facultativos em todo o País. As celebrações locais em cada estado e município podem aumentar as chances das tão sonhadas folgas prolongadas.

Além dos pontos facultativos no período carnavalesco – que dependem das decisões de empresas e instituições, este mês contará com dois feriados estaduais no Ceará.

Mas, afinal, quais são os principais feriados previstos para março de 2025?

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2025

Nacionais

3 de março, segunda-feira - Carnaval (ponto facultativo)

4 de março, terça-feira - Carnaval (ponto facultativo)

5 de março, quarta-feira - Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo)

Ceará

19 de março (quarta-feira): Dia de São José

25 de março (terça-feira): Data Magna do Ceará

