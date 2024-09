Ônibus tomba com 47 pessoas na serra de Guaramiranga e deixa dezenas de feridos

Um ônibus de passeio com 47 pessoas tombou na descida da Serra de Guaramiranga, por volta das 10 horas deste sábado (28), próximo a saída da cidade. As vítimas ficaram feridas mas, felizmente, não há mortos. O grupo de pessoas é bem variado e tem desde crianças de 6 anos até idosos.

As pessoas da excursão são de Fortaleza e integram o Programa Saúde, Bombeiros e Sociedade (PSBS) no bairro Jardim Iracema. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Guaramiranga e aos poucos estão sendo transferidos para outras cidades serranas e também para a Capital.

As informações foram repassadas ao Diário do Nordeste pela secretária municipal de saúde de Guaramiranga, Silvana Soares de Sousa, no início da tarde. No momento da entrevista, ela ainda estava no Hospital Municipal acompanhando o atendimento às vítimas.

O Diário do Nordeste entrou em contato, no início da tarde deste sábado, com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou que foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) para um acidente de trânsito em Guaramiranga, neste sábado.

Segundo a PMCE, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano Rodoviário Estadual (BPRE) compareceu ao local e identificou que se tratava de um tombamento de um ônibus de viagem, que transportava 47 pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado. A polícia reiterou que cerca de 40 pessoas, com ferimentos leves e graves, já foram socorridas a unidades hospitalares na região.

Como foi a ocorrência?

Conforme Silvana, as vítimas relataram que o grupo viajou para passear em Guaramiranga no fim de semana e, pela manhã, eles estavam saindo da cidade no ônibus rumo ao Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, quando o veículo tombou.

Os passageiros, segundo ela, alegam que o veículo não bateu em outro, e que eles sentiram um freio brusco e, em seguida, o ônibus teria virado. Das 47 pessoas, cerca de 25 ainda estão em atendimento em Guaramiranga e as demais foram sendo encaminhadas. Parte delas para Aracoiaba e outra para Fortaleza.

As vítimas enviadas à Capital, explica Silvana, foram aquelas nas quais foi constatada a necessidade de fazer exames mais apurados, como tomografias. “O acidente foi bem próximo à saída da cidade. Eles estavam descendo para Baturité em um ônibus de frete. As equipes de Guaramiranga foram as primeiras a serem acionadas, mas profissionais de Pacoti, Aracoiaba e Aratuba vieram dar suporte”, acrescenta.

De acordo com a gestora, no Hospital Municipal de Guaramiranga as vítimas receberam atendimentos para as escoriações e foram realizados procedimentos como suturas e o fornecimento de medicação.

A secretaria também acrescentou que boa parte das vítimas teve ferimentos leves, e que “os que estavam de cinto de segurança sofreram poucos ferimentos". Os mais machucados são os que estavam sem cinto ou em pé”.