Delis Ortiz teria sido agredida por militar do Exército, diz colunista

Um militar do Exército Brasileiro teria sido responsável por agredir a jornalista Delis Ortiz durante coletiva de impresa de Maduro, em Brasília, na última terça-feira (30). A identificação foi feita pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), segundo detalhou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, nesta sexta-feira (2).

O agente estava trabalhando na segurança do local sob coordenação do próprio gabinete. Por conta do caso, uma sindicância foi aberta pelo GSI para apurar a ocorrência e a conduta dos militares em serviço.

A jornalista afirmou que os profissionais da imprensa estavam aguardando a chegada de Maduro. Em seguida, houve uma movimentação para se aproximar do presidente da Venezuela, que causou a reação dos seguranças.

Além da sindicância, o GSI ainda irá colher depoimento das pessoas envolvidas, incluindo o de Delis Ortiz. No processo de investigação, as imagens de segurança do Palácio do Itamaraty serão analisadas.

De acordo com o Correio Braziliense, os 193 militares cedidos para o evento foram afastados, e seguirão sem trabalhar até o fim das investigações

Entenda o caso

Durante coletiva de imprensa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, jornalistas relataram terem sido agredidos por seguranças de Maduro e por agentes brasileiros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A repórter Delis Ortiz foi atingida durante o conflito na noite de terça-feira (30).

A reunião estava acontecendo no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Após o encontro entre os líderes políticos, houve um momento de entrevista com Maduro. No entanto, os seguranças buscaram impedir a aproximação dos jornalistas.

Em meio ao desentendimento, um segurança a serviço do GSI teria dado um soco no peito de Délis. Na confusão, outros profissionais da imprensa também foram alvos de ataques. Cenas não foram registradas em imagens por conta do tumulto.